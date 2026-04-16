日米両政府は16日、外務、防衛担当者による日米合同委員会を開き、沖縄県の米軍キャンプ瑞慶覧にある居住エリア「喜舎場住宅地区」（北中城村）の一部、約5ヘクタールの返還で合意した。防衛省によると、住宅をキャンプ内の代替地へ移設する工事が継続中で、実際に返還されるまで1年程度かかる見通しという。今回の対象となった場所は、日米が2013年に公表した沖縄本島の米軍嘉手納基地（嘉手納町など）より南にある施設・区