老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金を受け取っている人からの質問です。Q：59歳です。障害等級2級の障害年金を受給しています。年金世代になったときにどうすればよいのか分かりません「59歳