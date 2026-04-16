ＪＲ東日本高崎支社は、旧型客車を活用してゴールデンウィークにレトロな雰囲気を楽しめる、列車の旅を提供します。 １９５３年・昭和２８年製造の旧型客車を、電気式ディーゼル車ＧＶが引っ張る「ＧＶレトロぐんま水上」。今回の運行に合わせて、国鉄時代の急行列車の翼型をイメージした新たなヘッドマークも製造されました。 昭和レトロな趣が楽しめる車内には、食事が提供されるラウンジカ&#