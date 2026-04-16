広島国際学院中学・高等学校は、イギリスの教育機関と連携協定を結び、国際資格の取得につながるカリキュラムを新たに導入しました。 これにより、生徒は国内外の大学進学に活用できる学びの機会を広げることができます。 広島国際学院中高が協定を結んだのは、イギリスに本社を置くオンライン教育機関「Nisai Global School（ニサイ・グローバル・スクール）」です。 この協定により、生徒は、世界各国の大学入