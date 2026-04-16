全国の教師が児童の盗撮画像をSNSで共有していた事件。SNSグループを開設した名古屋の元教師の男に下された判決は「実刑」でした。午前9時過ぎ、名古屋地裁にできた長い列。被告は和田勇二被告（旧姓・森山 42）。名古屋市立小学校の元教師で、教師7人が参加する「盗撮画像共有グループ」の開設者です。校外学習中に女子児童(当時9)の下着を盗撮し、その画像をグループに共有したほか、7人の児童のリコ