日本科学未来館(東京都江東区)は7月1日から、国立極地研究所、ドリームスタジオ、テレビ朝日、朝日新聞社と特別展「大南極展」を開催する。南極観測70周年記念 特別展「大南極展」南極は人間活動による大気や環境への影響が少なく、現在の地球の状態をダイレクトに知ることができる場所。日本が70年間にわたって南極で続けてきた観測は、気候変動の解明や未来予測に大きく貢献してきた。本展は、その成果を「見て学ぶ」だけでなく