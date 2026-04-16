共働き子育て世帯が選ぶ「憧れの駅」で、東京が1位となりました。オープンハウスグループが発表したのは、これから住宅の購入を検討している共働き子育て世帯700人を対象に行った「憧れの駅・住んでみたい路線」に関する調査結果です。駅ランキングでは、1位は東京で、2位が品川、3位が目黒となりました。また路線ランキングでは、1位はJR山手線で、2位がJR東海道本線、3位JR中央線（快速）となっています。オープンハウスグループ