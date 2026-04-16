＜KKT杯バンテリンレディス事前情報◇16日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞思い出の地に帰って来た。グッドルーザーを返上し、2021年のプロデビューから123試合目で手にしたツアー初優勝。佐久間朱莉が初めてディフェンディングチャンピオンとして臨む。〈連続写真〉ジャンボ尾崎そっくり!? 佐久間朱莉の低く長く引くバックスイング「初優勝したところに戻ってこられてうれしい。1年が早かったですね