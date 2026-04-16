文化放送で放送中の『Aile The Shota の LOVERADIO』（毎週月曜日午後10時40分～10時50分頃）では、番組初となるQloveR限定生配信『ラブ生！～アイルザ横丁☆ショータ割り～』を、4月27日（月）午後8時00分から実施する。ゲストとして、「ShowMinorSavage」のMANATO・SOTA（BE:FIRST）が出演が決定した。 『Aile The Shota の LOVERADIO』はBMSG所属のアーティスト・Aile The Shotaがパー