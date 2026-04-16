文化放送で放送中の『Aile The Shota の LOVERADIO』（毎週月曜日 午後10時40分～10時50分頃）では、番組初となるQloveR限定生配信『ラブ生！～アイルザ横丁☆ショータ割り～』を、4月27日（月）午後8時00分から実施する。ゲストとして、「ShowMinorSavage」のMANATO・SOTA（BE:FIRST）が出演が決定した。

『Aile The Shota の LOVERADIO』はBMSG所属のアーティスト・Aile The Shotaがパーソナリティを務めるラジオ番組で、自身の“ラブ”、そしてリスナーの“ラブ”について熱いトークをお送りしている。

このたび、文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」で実施する番組初の生配信のゲストに、BMSG内ユニットで、Aile The Shota自身も所属する「ShowMinorSavage」のMANATO・SOTA（BE:FIRST）が出演することが決定。普段から親交の深い3人でのトークが実現する。

今回の生配信はAile The Shotaがホストを務める「スナック」をコンセプトに、ゲストとそれぞれの“ラブ”についてトーク。Aile The Shotaの安心感のあるトークや包容力で、思わずゲストもリスナーも“ほろ酔い”気分になれるような、スペシャルな生配信となる。

さらにMANATO・SOTAの2人は、5月4日（月・祝）と11日（月）放送のレギュラー地上波番組『Aile The Shota の LOVERADIO』にもゲスト出演が決定。加えてQloveR会員は、ここでしか見ることのできない3人でのアフタートーク動画などの限定コンテンツを楽しむことができる。

番組では、リスナーからのメールを募集。3人に話してほしいことや、メッセージ、質問を受付中だ。また、リスナー自身の“ラブ”なもののエピソードも大募集。メールの宛先は、ats@joqr.netまで。

【生配信概要】

■番組名： 『ラブ生！～アイルザ横丁☆ショータ割り～』

■配信日時： 4月27日（月）午後8時00分～ ※アーカイブ配信あり

■出演： Aile The Shota

■ゲスト： 「ShowMinorSavage」MANATO・SOTA（BE:FIRST）

■配信媒体： 文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」会員限定 https://qlover.jp/ats

【番組概要】

■番組名： 『Aile The Shota の LOVERADIO』

■放送日時： 毎週月曜日 午後10時40分～10時50分頃 ※『乃木坂46 長嶋凛桜・矢田萌華のレコメン！』内で放送

■出演： Aile The Shota

■ゲスト： 「ShowMinorSavage」MANATO・SOTA（BE:FIRST） ※5月4日（月・祝）、5月11日（月）放送回

■配信展開： 文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR」

会員料金 月額660円（税込）

会員限定コンテンツとして、本編音声アーカイブやアフタートーク動画を配信

■メールアドレス： ats@joqr.net

■番組X： @reco_oshirase ■推奨ハッシュタグ： #ラブラジ