研究者が3月から4月にかけて長江上流の四川省宜賓市金沙江雪灘水域と江安県香炉灘水域に放流したヨウスコウチョウザメが自然繁殖に成功した。受精卵499個が採集され、現地で47匹の稚魚が孵化した。新華社が伝えた。四川省農業科学院水産研究所によると、同研究所が中国水産科学研究院長江水産研究所などと共同で実施している「ヨウスコウチョウザメ天然産卵場機能検証試験」が重要なブレークスルーを遂げた。四川省農業科学院水産