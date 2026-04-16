株式会社クロス・マーケティングは、２０２６年３月、全国２０〜７９歳の男女２，４００人を対象に「耳に関する調査（２０２６年）」を実施。大音量の音を長い時間繰り返し聴くと聴覚障害へのリスクが高まることから、ＷＨＯ（世界保健機関）は、２０５０年までに２５億人近くがある程度の難聴になるとの予測を２０２６年３月に発表した。今回は、イヤホン・ヘッドホンの使用状況、耳のために行っていること、イヤホン／ヘッドホ