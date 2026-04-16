株式会社クロス・マーケティングは、２０２６年３月、全国２０〜７９歳の男女２，４００人を対象に「耳に関する調査（２０２６年）」を実施。大音量の音を長い時間繰り返し聴くと聴覚障害へのリスクが高まることから、ＷＨＯ（世界保健機関）は、２０５０年までに２５億人近くがある程度の難聴になるとの予測を２０２６年３月に発表した。今回は、イヤホン・ヘッドホンの使用状況、耳のために行っていること、イヤホン／ヘッドホン難聴（スマホ難聴）への不安度や認知度に着目し分析をした。

直近１か月間にイヤホン・ヘッドホンを使用した人は４３％、若い年代ほど使用率は高く、２０〜３０代は５割を超える。使用頻度は、「ほぼ毎日」３０％が最も多く、「週に４〜５日程度」と「週に２〜３日程度」が多い。「ほぼ毎日」使用している人は、２０〜４０代で３割台と多い。２０２４年と比べ大きな変化はない。

保有タイプは「有線イヤホン」と「ワイヤレスイヤホン」が主流で２０代は「ワイヤレスイヤホン」の保有が６６％。使用シーンは「音楽を聴く」７２％、「動画配信・共有サービスの視聴」５０％。特に２０代の「音楽を聴く」は８０％と高い。

耳のために意識的に行っていることは、「テレビ・ラジオの音量を控えめにする」「音楽の音量を控えめにする」「イヤホンやヘッドホンの長時間使用を避ける」などの答えが多かった。

イヤホンやヘッドホン使用時の大音量や長時間利用による難聴（イヤホン難聴・ヘッドホン難聴・スマホ難聴）を呈示し、将来の不安度を聴取したところ、「かなり不安に思う」１０％、「まあ不安に思う」２８％、合わせて３８％は不安を感じており、２０２４年と変わりはない。「不安に思う」割合がやや高いのは、イヤホンやヘッドホンの利用頻度が高い２０〜３０代となった。

スマホ難聴については「名前も内容も知っている」１０％、「内容は知らないが名称は聞いたことがある」３２％、合わせて４２％が認知。イヤホン／ヘッドホン難聴は「名前も内容も知っている」１９％、「内容は知らないが名称は聞いたことがある」３７％、合わせて５６％が認知しているという結果に。スマホ難聴、イヤホン／ヘッドホン難聴ともに、２０２４年と同様な結果であり、若い年代ほど認知率は低い傾向にある。