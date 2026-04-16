秋田朝日放送 大仙市の６０代の男性が、投資に関する詐欺で現金およそ６７００万円をだまし取られました。 警察によりますと、大仙市の６０代の男性は去年１１月ごろ、インターネットで株式投資に関する動画を見たことをきっかけに投資関連協会の代表を名乗る人物らと知り合い、ＬＩＮＥでやり取りするようになりました。 男性は、相手から実在する大手の証券会社と業務を締結したなどと説明を受け、相手の言う通