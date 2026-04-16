中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）が日本で大幅に販売を拡大させたことが中国で報じられた。これは、日本自動車輸入組合（JAIA）が6日に発表した2025年度の輸入車新規登録台数（速報）について紹介したもので、25年4月〜26年3月の外国メーカー車の輸入車新規登録台数は前年度比3．4％増の23万8081台だった。うち、BYDは前年度の2221台から4536台に増加し、0．67％だったシェアは1．26％に拡大。中国ではBYDの成績倍増に加え