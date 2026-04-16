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日経平均株価 始値58479.83 高値59688.10 安値58428.19 大引け59518.34(前日比 +1384.10 、 +2.38％ ) 売買高23億3769万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆6660億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3連騰、最高値を更新 ２．米イラン協議の進展期待続く ３．AI・半導体関連が軒並み高 ４