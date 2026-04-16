記念撮影する観光客 岡山後楽園と岡山城天守の2025年度の入場者数がまとまりました。 岡山後楽園を訪れた人は83万3691人で前の年度より6.7％増えました。このうち外国人は約22万4800人で過去最多を更新しました。 また、岡山城の天守を訪れた人は45万7451人で前の年度より7.4％増え、53年ぶりに過去最多を更新しました。 外国人の入場者は約9万4200人で、こちらも過去最多となっています。