伸びる、まだ伸びてくる…。射程圏外にいるはずの顔面に、異様に“のび〜る”ジャブが炸裂。次の瞬間、対戦相手がダウンする思わず“二度見”したくなる光景に「まるでワンピースのルフィ」「こんなジャブ初めて見たことない」と放送席から驚きの声が上がり、K-1レジェンドの魔裟斗も「ジャブでダウンを…カウンターじゃなく、左（ジャブ）一発で倒した」と未知の打撃に驚嘆した。【映像】異様に“のび〜る”ジャブで衝撃KO4月