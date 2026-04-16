【D-CM02ジオ・コム 破壊されたビルA】 9月中旬 発売予定 価格：4,400円 トミーテックは、ジオラマキット「D-CM02ジオ・コム 破壊されたビルA」を9月中旬に発売する。価格は4,400円。 本商品は1/144スケール「ジオコレ・コンバット」シリーズから破壊されたビルを表現したジオラマキット。半壊したビルが再現され、各階層や崩れた壁面なども表現されている。