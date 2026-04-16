世の中にはうまく自分の感情を顔に出せない人もおり、場合によっては思い悩むこともあるようです。漫画家・たかせうみさんの作品『塔子さんはいい大人じゃいられない』の第1話では、感情が顔に出せないことが原因で思い悩む女性の姿が描かれています。【漫画】『塔子さんはいい大人じゃいられない』（全編を読む）27歳で恋愛経験ナシの主人公・塔子は、後輩に紹介してもらった男性と初デートに挑みますが、その場でフラれてしまい