『オレンジページ』の創刊40周年を記念して、キッチンアイテムをモチーフにしたオリジナルキャラクター「ミットンとキッチンの仲間たち」が誕生！料理上手になりたいミットンといっしょに、料理の〈なぜ⁉〉を解明していく連載です。カラフル恐竜卵なにやら落ち込んだ、様子のペティ。朝からゆで卵を作っていたのに、うっかり落として殻にひびが入ってしまったみたいです。今日はトーストもきれいに焼けて、完璧な朝ごはん