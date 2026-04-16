米スポーツ専門局の『ESPN』は15日（日本時間16日）、プロボクシングの最新パウンド・フォー・パウンド（PFP）を発表。全階級を通じたランキングで2位に井上尚弥（大橋）、6位に中谷潤人（M.T）がランクインしている。 ■1位に輝く39歳のヘビー級王者 PFPは米老舗ボクシング誌『ザ・リング』が発表しているランキングで、すべての階級を通じて最も優れた選手を評価するものとなっている。1位はオレクサンド