小千谷市で4月19日に、航空自衛隊“ブルーインパルス”の展示飛行が行われます。小千谷市での飛行は初めてとなります。市によりますと19日（日）午前11時から展示飛行が予定され、最大25分程度行われる予定ということです。 19日は小千谷市のおもに信濃川上空を飛行しますが、中心市街地の信濃川沿いを中心とした半径1キロ程度の範囲であれば地上からダイナミックなフォーメーションなどが観覧できるという