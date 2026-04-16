【新華社景洪4月16日】中国雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州景洪市を流れる瀾滄江のほとりで13日夜、各地から訪れた観光客と地元住民が願いを込めた「孔明灯」を次々と空へ放った。空に浮かぶ無数の明かりが川面に映り、幻想的な光景を生み出した。