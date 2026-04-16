福島県郡山市が「ラッキーと見つける！こおりやま魅力発見スタンプラリー」を開催中。ふくしま応援ポケモンのラッキーとコラボしたスタンプラリーが、期間限定で楽しめます！ 福島県郡山市「ラッキーと見つける！こおりやま魅力発見スタンプラリー」 期間：2026年4月11日（土）〜6月30日（火）参加方法：スタンプラリー台紙を入手して、市内の全8か所のスタンプスポットを巡りスタンプを集めると、ラッキーのステ