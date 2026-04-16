4月19日から営業運転開始江ノ島電鉄が2026年4月19日から、新型車両「700形」の営業運転を開始します。【車内すご！】これが江ノ電「700形」です（画像）同社の新型車両は、2006年に導入された500形以来、20年ぶり。車内は、海側の座席を一人掛けのクロスシートとして着席時に足が通路へはみ出さない構造にしつつ、反対側はロングシートを採用。立客スペースの拡大と混雑緩和を図っています。また、運行開始にあわせて同日よ