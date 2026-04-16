俳優の高橋克典が15日、オフィシャルブログを更新。早朝に夫婦でキッチンに立ち、手作り料理を楽しむ様子や“あさごはん弁当”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「おはようごにゃいます」と題してブログを更新した高橋は、「今日、よき日でありますように。。。」と穏やかなメッセージを添えながら、窓辺に座って振り向く愛猫・ミルリィちゃんとラヴィちゃんの可愛らしいシンクロショットを公開。 続けて「少し早