宇都宮動物園が16日、公式Xを更新。ホワイトタイガーのアースが死んだと発表した。【写真】今年の桜を見届けて…14日に死んだ宇都宮動物園のホワイトタイガー・アース投稿では「2026年4月14日ホワイトタイガーのアースが腎不全のため息を引き取りしました」と公表。「2024年3月に腎不全が発覚し、治療を頑張ってきました。毎年『一緒に桜を見ような』と思いながら治療を続け、今年は桜を見れました」とつづった。最後に「