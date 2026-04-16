【突っ張り式スリム本棚】 4月15日 発売 【拡大画像へ】 タンスのゲンは、省スペースでも設置できるスリム設計ながらも、収納力抜群の「突っ張り式スリム本棚」を4月15日に発売した。価格は13,999円より。タンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店で取り扱う。 □「タンスのゲン」本店 □「タンスのゲン」楽天市場店 □「タンスのゲン」Yah