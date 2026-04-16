お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が15日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。自身がついやってしまうことが、国民的スターと同じであると力説した。視聴者からの相談で「独り言が多い」と寄せられると、吉田は「俺、パチンコ屋でもやるで」と告白。「パチンコ屋でめちゃくちゃ出てるときに、トイレ行くやん。手洗っているところ、鏡の俺に“やるやんけ、お前”」と話すと打ち明けた