お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が15日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。自身がついやってしまうことが、国民的スターと同じであると力説した。

視聴者からの相談で「独り言が多い」と寄せられると、吉田は「俺、パチンコ屋でもやるで」と告白。「パチンコ屋でめちゃくちゃ出てるときに、トイレ行くやん。手洗っているところ、鏡の俺に“やるやんけ、お前”」と話すと打ち明けた。

「霜降り明星」粗品は「末期ですって」「レベルちゃうて」とあきれたが、吉田は「パチ屋のトイレでそういうことしますっていうのを、木村拓哉さん、ラジオ1回呼んでくれはって、ブラマヨを。それ俺言ってみたんよ」と振り返った。

すると木村からは「それ分かる」「俺もやったことがある」と言われたとし、粗品は「あの木村拓哉がですか」と驚いた。

吉田は木村が「ぜってーまたここ帰って来からな」と鏡の自身に向かって「カンヌで言いはってん」と説明し、「まあこれ規模違うけど、俺のパチ屋と。でもベクトルはおんなじやで」と力を込めた。

粗品は「ちゃいますて。めっちゃカッコいいエピソードじゃないですか、木村拓哉さん、それは」と反論。吉田が「俺はパチ屋で、8000発ぐらい出ててん」と胸を張ると、「2、3万発いりますよ」と冗談めかしてツッコミを入れた。