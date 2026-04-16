【モデルプレス＝2026/04/16】Snow Manの深澤辰哉が、4月15日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演。姪っ子とのエピソードを語る場面があった。【写真】スノメンバー、姪っ子トークした番組のワンシーン◆深澤辰哉、姪っ子からお願いされたこと番組では「物価高でカツカツ 家計の救済ワザ」をテーマに、専門家がお金が増える・もらえる・稼げるワザを紹介した。お金を増やすためには、流行に敏感になるこ