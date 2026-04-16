「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１６日午後１時現在で新日本空調が「買い予想数上昇」５位となっている。 新日本空調は４日ぶりに反発。前日まで３日連続して大陰線を引いていたが、きょうは値ごろ感からの買いが優勢となった。ＡＩデータセンターの建設に関しては、今後国内でも相次ぐことが予想され、同社のデータセンター向け空調工事など収益機会拡大への期待が押