記事ポイントモノリスコーポレーション株式会社が中古マンション向けフルリノベーション事業「RE:SPACE」を開始RE:SPACEが企画・広報と設計・施工を分担した体制で住空間の価値向上を提案RE:SPACEが4月15日にモデルルームをオープンモノリスコーポレーションが、中古マンションの価値を見直す新規リノベーション事業「RE:SPACE」をスタートしています。RE:SPACEは、都心新築マンションの価格高騰が続く中で、取得しやすい中古マン