眠りを深くする快眠習慣は、意識的に取り入れることが大切。積極的睡眠のポイントは、寝る直前だけではない。日中から準備できる方法がいろいろあるという。アスリートの睡眠とパフォーマンスに詳しい島村麗乃さんに、睡眠のOK行動を聞いた。【画像】どんな環境でも眠れる? 米軍が開発した「寝落ちブリージング」とは？【OK行動】朝食にたんぱく質食材をとる眠りを後押しするホルモン「メラトニン」は、たんぱく質に含まれる「トリ