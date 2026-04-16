中国の王毅外交部長は4月15日、イランのアラグチ外相と電話会談をおこないました。 アラグチ外相は米国との交渉の最新状況とイランの今後の方針について説明し、平和的な交渉を通じて理性的かつ現実的な解決策を模索し続ける考えを示しました。さらに、中国側がこれまでに情勢の沈静化を推進するために払ってきた努力を高く評価し、引き続き戦闘終結と平和促進に向けて積極的な役割を果たすことに期待を示しました。 王外交部長は