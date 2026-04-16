記事ポイント全国47都道府県で導入達成600社・2,400店舗で活用拡大LINE上で会員証とCRMを一体化LINEミニアプリ「EDWARD」は、会員証やポイントカード、顧客管理をLINE上でまとめて使えるサービスです。LINEを活用した店舗DXを進めたい企業に向けて、低コストで始めやすい仕組みと継続運用しやすいサポート体制を備えています。 北海道デジタル・アンド・コンサルティング「EDWARD」 サービス名：EDWARD（エドワー