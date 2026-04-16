ユナイテッド航空とジェーシービー（JCB）は、「MileagePlus JCBプラチナカード」の発行を4月16日から開始した。両社は1982年から提携を開始し、「MileagePlus JCBカード」を発行している。これまではクラシック、一般、ゴールドの3券種を展開していた。入会・継続ボーナスマイルとして1万マイル、利用ボーナスとして年間利用金額300万円以上で1万マイル、800万円以上で2万マイルを付与する。さらに、ユナイテッド航空の航空券購入