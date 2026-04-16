16日朝、東広島市で住宅1棟が燃える火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 この家に住む70代の男性と連絡が取れておらず、警察が身元の特定を進めています。 消防によりますと、午前6時40分ごろ、東広島市高屋町の木造2階建て住宅で、住人から 「2階建ての建物から火が出ている。逃げ遅れた人がいる」 と119番通報がありました。 火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、住宅は全焼し、焼け跡から