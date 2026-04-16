【写真】木村拓哉の最新ショット／愛犬とともに撮影へ／私服の着こなし 木村拓哉が自身のInstagramを更新。モノクロで切り取った最新ショットを公開した。 ■木村拓哉、Tシャツを重ねた着こなしとフェザーネックレスで魅せる 公開されたのは、黒のプルオーバーに白Tシャツを重ねた着こなしでカメラを見つめるモノクロショット。首元からのぞく白Tシャツがコーディネートに抜け感を添え、シン