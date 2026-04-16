伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦（主催：新聞三社連合、日本将棋連盟）は藤井聡太王位への挑戦権を争う挑戦者決定リーグが進行中。４月15日（水）には紅組の永瀬拓矢九段―菅井竜也八段戦が関西将棋会館で行われました。対局の結果、得意の角交換振り飛車を駆使して戦った菅井八段が164手で勝利。ここまで全勝中だった永瀬九段の快進撃を菅井八段が止めたことで、優勝争いは混沌としてきています。○リーグ佳境の大一番各自３回戦