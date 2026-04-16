【スタンディングタートル［ST版］】 8月下旬 発売予定 価格：5,280円 ウェーブは、プラモデル「スタンディングタートル［ST版］」を8月下旬に発売する。価格は5,280円。 本商品は「装甲騎兵ボトムズ」よりクメン編に登場したAT「スタンディングタートル」を1/35スケールプラモデル化したもの。接着剤不要のスナップフィットタイプで、各関節に