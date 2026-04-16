上司が「Zoom」のミュート解除を忘れ、飼い猫と気まずい会話を交わしているのを従業員たちが耳にする事態が発生した。愛猫「ミスター・ウィスカーズ」に話しかけ、一部の部下に対する本音を漏らしているのが筒抜けとなった。 【写真】犯人は誰だ？ズラリと並べた猫の“指名手配の写真”に大反響 Redditへの「Zoom会議で上司の会話を盗み聞きして、死ぬほど笑った」というタイトルの投稿で、投稿者の女性は