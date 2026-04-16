この先4月17日(金)〜4月29日(水)の期間は、1週目は晴れて、季節先取りの陽気の日が多いでしょう。ただ、21日(火)は前線が通過し、北海道から北陸で雨が降りそうです。23日(木)は西から天気が下り坂で、九州から東海で雨が降るでしょう。2週目は天気が短い周期で変わりそうです。晴れて汗ばむ陽気の日が多い19日(日)は夏日続出4月17日(金)〜23日(木)の期間は、高気圧に覆われて、晴れる日が多いでしょう。季節先取りの陽気の日が