この先4月17日(金)〜4月29日(水)の期間は、1週目は晴れて、季節先取りの陽気の日が多いでしょう。ただ、21日(火)は前線が通過し、北海道から北陸で雨が降りそうです。23日(木)は西から天気が下り坂で、九州から東海で雨が降るでしょう。2週目は天気が短い周期で変わりそうです。

晴れて汗ばむ陽気の日が多い 19日(日)は夏日続出

4月17日(金)〜23日(木)の期間は、高気圧に覆われて、晴れる日が多いでしょう。季節先取りの陽気の日が多くなりそうです。東京・名古屋・大阪・福岡では最高気温が23〜26℃前後の日が多く、日中は半袖でも過ごせる初夏の陽気となります。特に19日(日)は夏日(最高気温25℃以上)が続出し、東京都心では27℃まで気温が上がり、6月下旬並みとなるでしょう。





ただ、21日(火)は前線が通過するため、北海道から北陸にかけてザッと雨が降る見込みです。また、23日(木)は西から天気が下り坂で、九州から東海で雨が降るでしょう。

台風4号北上 小笠原諸島は高波に警戒

16日(木)午前9時現在、大型で非常に強い台風4号はマリアナ諸島をゆっくりと北上しています。18日(土)は強い勢力で小笠原近海を北北東へ進むでしょう。小笠原諸島が暴風域に入ることはない予想ですが、うねりを伴って波が高くなる見込みです。19日(日)にかけて大しけとなる恐れもあり、高波に警戒が必要です。



また、東日本から西日本の太平洋側や南西諸島にも17日(金)から18日(土)にかけて台風からのうねりが届き、しける所があるでしょう。台風から離れていても注意が必要です。

天気は短い周期で変化

4月24日(金)〜29日(水)の2週目は天気が短い周期で変わるでしょう。



24日(金)は雨エリアが広がり、九州から東北にかけて雨が降りそうです。25日(土)から26日(日)は広く日差しが届きますが、27日(月)以降は雲が広がりやすく、雨の降る所が多くなるでしょう。



最高気温は平年並みかやや高くなりそうです。関東以西では25℃前後まで上がり、日中は季節先取りの暑さとなる日もあるでしょう。