宿泊費や飲食費など高知県外からの観光客による2025年の高知県内の総消費額が1381億円を超え、2003年以降最高額となったことがわかりました。高知県がまとめた2025年の県外観光客による県内の総消費額は、約1381億3500万円で前の年（2024年）に比べて73億円あまり増え、現在の推計手法となった2003年以降で最高額となりました。また、県外からの観光客の総数は457万人2000人あまりで、前の年（2024年）よりも11万8000人あまり増え