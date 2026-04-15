社会人2年目・ZAi編集部員のザイゼンが、お金の“基礎知識”をあれこれ学ぶ連載「目指せ！ お金名人」。今回のテーマは「賃上げってどんな仕組み？」。インフレを背景に、賃上げのニュースをよく目にするようになったが、そもそも賃金がどのように上がるのか理解していない人も多いだろう。そこで、今回はエコノミストの藤代宏一先生に、賃上げの仕組み＆知っておくべきポイントを教えてもらった！（ダイヤモンド・ザイ編集部イ