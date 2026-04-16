関東は週末から来週半ばにかけて季節先取りの暑さとなり、19日(日)は東京都心で最高気温27℃など各地で夏日となりそうです。一方、台風4号からうねりが入るため、台風から離れていても沿岸では高波に注意が必要です。晴れる日が続く19日(日)は各地で夏日予想関東は昨夜15日から今日16日の朝にかけて広く雨が降りましたが、雨雲は東の海上に抜け、天気が回復してきています。今日16日午後は広く晴れる見込みです。ただ、所々でに