お笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆が１６日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。誕生日に足の不調が発症したことを明かした。１５日に４８歳の誕生日を迎えた渡辺は祝福のメッセージに感謝しつつ「誕生日なのですが昨日の未明から左足の裏が攣ったような状態になり、時間が経つほどに痛みが増し現在は足首から下の左足全体に結構な痛みがある状態です」と明かした。さらには「骨が痛い感覚もあります。これはなんでしょうか？」と