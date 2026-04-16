記事ポイント光英科学研究所がさいたまディレーブとスポンサー契約を締結地域活動と連携し健康づくりを推進腸内環境支援で選手のコンディション向上を検証光英科学研究所は、さいたま市を拠点に活動する自転車チーム「さいたまディレーブ」とスポンサー契約を締結しています。スポンサー契約は、選手の腸内環境支援に加えて、地域貢献活動と連携した健康づくりを進める取り組みです。地域に根ざしたスポーツ支援とウェルネス発信を